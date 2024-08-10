На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію – стосується двох мікрорайонів обласного центру
Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення про розширення обов'язкової евакуації – зокрема, з двох мікрорайонів обласного центру. Про це повідомив очільник обладміністрації Олександр Прокудін.
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"Російський терор посилюється. окупанти застосовують усю наявну зброю, активізували вони й використання дронів. На жаль, за останній місяць через ворожі удари фіксуємо вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них – діти", – написав він.
Через це влада ухвалила рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації людей, пояснив Прокудін.
Зокрема, йдеться про:
→ мікрорайони Гідропарк та Нафтогавань Херсона (вздовж вулиці Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць та провулків);
→ Шляхове;
→ Томарине;
→ Новоолександрівка;
→ Гончарне;
→ Новодмитрівка;
→ Ромашкове;
→ Першотравневе.
Усього в переліку 50 населених пунктів, що знаходяться вздовж річки Дніпро, повідомив очільник ОВА.
Він закликав евакуюватися всіх, хто залишається у громадах зі складною безпековою ситуацією.
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- Вранці Херсон накрила хмара чорного диму, тому що за межами міста внаслідок чергового російського обстрілу виникла масштабна пожежа, оперативно загасити її неможливо, повідомляв очільник міської військової адміністрації.
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