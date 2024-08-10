На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію – стосується двох мікрорайонів обласного центру
Ілюстративне фото: Укрінформ

Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення про розширення обов'язкової евакуації – зокрема, з двох мікрорайонів обласного центру. Про це повідомив очільник обладміністрації Олександр Прокудін.

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"Російський терор посилюється. окупанти застосовують усю наявну зброю, активізували вони й використання дронів. На жаль, за останній місяць через ворожі удари фіксуємо вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них – діти", – написав він.

Через це влада ухвалила рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації людей, пояснив Прокудін.

Зокрема, йдеться про: 

→ мікрорайони Гідропарк та Нафтогавань Херсона (вздовж вулиці Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць та провулків);

→ Шляхове;

→ Томарине;

→ Новоолександрівка;

→ Гончарне;

→ Новодмитрівка;

→ Ромашкове;

→ Першотравневе.

Усього в переліку 50 населених пунктів, що знаходяться вздовж річки Дніпро, повідомив очільник ОВА.

Він закликав евакуюватися всіх, хто залишається у громадах зі складною безпековою ситуацією.

За добу у Херсоні через обстріли з боку загарбників отримали поранення 10 людей, серед них 15-річний підліток, повідомив голова міської адміністрації Роман Мрочко.

  • Вранці Херсон накрила хмара чорного диму, тому що за межами міста внаслідок чергового російського обстрілу виникла масштабна пожежа, оперативно загасити її неможливо, повідомляв очільник міської військової адміністрації.

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