На Херсонщині розширили обов'язкову евакуацію – стосується двох мікрорайонів обласного центру

Голова ОВА закликав евакуюватися всіх, хто залишається у громадах зі складною безпековою ситуацією

Ілюстративне фото: Укрінформ

Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення про розширення обов'язкової евакуації – зокрема, з двох мікрорайонів обласного центру. Про це повідомив очільник обладміністрації Олександр Прокудін.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Російський терор посилюється. окупанти застосовують усю наявну зброю, активізували вони й використання дронів. На жаль, за останній місяць через ворожі удари фіксуємо вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них – діти", – написав він.

Через це влада ухвалила рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації людей, пояснив Прокудін.

Зокрема, йдеться про:

→ мікрорайони Гідропарк та Нафтогавань Херсона (вздовж вулиці Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць та провулків);

→ Шляхове;

→ Томарине;

→ Новоолександрівка;

→ Гончарне;

→ Новодмитрівка;

→ Ромашкове;

→ Першотравневе.

Усього в переліку 50 населених пунктів, що знаходяться вздовж річки Дніпро, повідомив очільник ОВА.

Він закликав евакуюватися всіх, хто залишається у громадах зі складною безпековою ситуацією.

За добу у Херсоні через обстріли з боку загарбників отримали поранення 10 людей, серед них 15-річний підліток, повідомив голова міської адміністрації Роман Мрочко.

Вранці Херсон накрила хмара чорного диму, тому що за межами міста внаслідок чергового російського обстрілу виникла масштабна пожежа, оперативно загасити її неможливо, повідомляв очільник міської військової адміністрації.

Читайте також: Херсонщина. РФ вдарила 40 снарядами по житловому кварталу, повторно атакувала швидку з дрона