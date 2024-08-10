На Херсонщине расширили обязательную эвакуацию – входят два микрорайона областного центра

Глава ОВА призвал эвакуироваться всех, кто остается в общинах со сложной ситуацией с безопасностью

Иллюстративное фото: Укринформ

Совет обороны Херсонской области принял решение о расширении обязательной эвакуации – в частности, из двух микрорайонов областного центра. Об этом сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.

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"Российский террор усиливается. оккупанты применяют все имеющееся оружие, активизировали они и использование дронов. К сожалению, за последний месяц из-за вражеских ударов фиксируем вдвое больше пострадавших среди мирных жителей, среди них – дети", – написал он.

Поэтому власти приняли решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации людей, пояснил Прокудин.

В частности, речь идет о:

→ микрорайоны Гидропарк и Нефтегавань Херсона (вдоль улицы Морской пехоты, а также прилегающих к ней улиц и переулков);

→ Путевое;

→ Томарино;

→ Новоалександровка;

→ Гончарное;

→ Новодмитровка;

→ Ромашковое;

→ Первомайское.

Всего в перечне 50 населенных пунктов, которые находятся вдоль реки Днепр, сообщил глава ОВА.

Он призвал эвакуироваться всех, кто остается в общинах со сложной ситуацией с безопасностью.

За сутки в Херсоне из-за обстрелов со стороны захватчиков получили ранения 10 человек, в том числе 15-летний подросток, сообщил глава городской администрации Роман Мрочко.

Утром Херсон накрыло облако черного дыма, так как за пределами города в результате очередных российских обстрелов возник масштабный пожар, оперативно потушить его невозможно, сообщал глава городской военной администрации.

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