Херсон накрыло облако черного дыма. Причина – пожары после российских обстрелов: фото

Ситуация усугубляется высокой вероятностью того, что участки, где бурлит огонь, могут быть еще не разминированы

Фото: Telegram-каналы Херсона

За пределами Херсона в результате очередных российских обстрелов возник масштабный пожар, оперативно потушить его невозможно. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

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"В результате очередного вражеского обстрела за пределами Херсона возник пожар. По словам специалистов, пылает на большой территории, поэтому оперативно потушить огонь нет возможности", – написал он.

По словам чиновника, ситуация осложняется высокой вероятностью того, что участки, где бурлит огонь, могут быть еще не разминированы.

Жителей Херсона и области призывают закрыть все окна и двери, прикрывать нос и рот влажной тканью, чтобы уменьшить влияние дыма на дыхательные пути, а также отключить вентиляцию.

Местные Telegram-каналы публикуют фото того, как выглядит задымление над городом.

Фото: Telegram-каналы Херсона

20 июля 2024 года российские захватчики нанесли удары по Херсонщине – погибли два человека, около 20 получили ранения, среди них медики.

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