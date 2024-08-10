Херсон накрила хмара чорного диму. Причина – пожежі після російських обстрілів: фото

Ситуація ускладнюється високою ймовірністю того, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані

Фото: Telegram-канали Херсону

За межами Херсону внаслідок чергового російського обстрілу виникла масштабна пожежа, оперативно загасити її неможливо. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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"Внаслідок чергового ворожого обстрілу за межами Херсона виникла пожежа. За словами фахівців, палає на великій території, тому оперативно загасити вогонь немає можливості", – написав він.

За словами посадовця, ситуація ускладнюється високою ймовірністю того, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

Мешканців Херсону та області закликають зачинити всі вікна та двері, прикривати ніс і рот вологою тканиною, щоб зменшити вплив диму на дихальні шляхи, а також вимкнути вентиляцію.

Місцеві Telegram-канали публікують фото того, як виглядає задимлення над містом.

Фото: Telegram-канали Херсону

20 липня 2024 року російські загарбники завдали ударів по Херсонщині – загинуло двоє людей, близько 20 отримали поранення, серед них медики.

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