Херсонщина. РФ вдарила 40 снарядами по житловому кварталу, повторно атакувала швидку з дрона

У Білозерці загинуло двоє людей, 12 отримали поранення. У Херсоні поранено чоловіка, фельдшера й водія швидкої

Фото: Нацполіція

Російські загарбники завдали ударів по Херсонщині – загинуло двоє людей, близько 20 отримали поранення, серед них медики. Про це повідомила Національна поліція.

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Правоохоронці зафіксували пошкодження 82 об'єктів через атаки загарбників.

За даними слідства, вранці російська армія двічі завдала масованого удару з реактивних систем залпового вогню по селищу Білозерка – випустила по житлових кварталах близько 40 снарядів.

Через атаку окупантів загинули дві жінки віком 54 та 72 роки, 12 людей віком від 39 до 80 років отримали поранення, пише Нацпол.

Білозерка знаходиться у близько 7 км на захід від Херсона:

Мапа: Deepstate

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Також правоохоронці повідомили: вранці загарбники вдарили по Дніпровському району Херсону – 59-річний чоловік отримав уламкове поранення передпліччя та грудної клітини.

І коли медики надавали допомогу пораненому, то окупанти скинули вибухівку на карету "швидкої допомоги" – автівка дістала механічних пошкоджень, фельдшер та водій отримали вибухові та черепно-мозкові травми, зазначили поліціянти.

18 липня окупанти здійснили удар по багатоповерхівці у Херсоні – було поранено трьох людей, серед них 16-річна дитина, яку ушпиталили у тяжкому стані.

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