У ніч проти 2 липня російська армія обстріляла будівлю морської академії у Херсоні. Внаслідок атак виникла пожежа. Відповідне відео опублікувала Херсонська морська академія.

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Рятувальники загасили загоряння у зруйнованій будівлі, зазначили у дописі. Внаслідок російської атаки загиблих і поранених немає.

Цього ж дня російські війська вкотре обстріляли Херсон – унаслідок ворожої атаки поранені п'ятеро людей, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По медичну допомогу звернулися двоє херсонців. Нині лікарі обстежують 52-річного чоловіка та 56-річну жінку. Попередньо, вони зазнали вибухових травм.

Російські окупанти щоденно обстрілюють Херсон та область. 26 червня у місті під повторний обстріл потрапили пожежники, які виїхали гасити пожежу, що виникла після попереднього удару загарбників.

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