Пожежники потрапили під повторний російський обстріл у Херсоні – двоє постраждалих: фото

Вогнеборців у стані середньої тяжкості доставили у медичний заклад

Фото: ДСНС

У Херсоні під повторний обстріл росіян потрапили пожежники, які виїхали гасити пожежу, що виникла після попереднього удару загарбників. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Через черговий обстріл росіян в одному з мікрорайонів Херсону виникла пожежа у гаражному кооперативі – туди приїхав пожежний підрозділ, описує ДСНС.

Проте вогнеборці потрапили під повторний обстріл – осколкові поранення отримали двоє рятувальників, їх у стані середньої тяжкості доставили у медичний заклад, пише відомство.

Також пошкоджень зазнав пожежний автомобіль:

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У квітні після російського удару по Запоріжжю голова МВС повідомив: росіяни цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли на місце приїжджають правоохоронці, рятувальники, медики та журналісти – коли спеціалісти намагаються врятувати потерпілих.

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