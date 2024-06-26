Пожежники потрапили під повторний російський обстріл у Херсоні – двоє постраждалих: фото
У Херсоні під повторний обстріл росіян потрапили пожежники, які виїхали гасити пожежу, що виникла після попереднього удару загарбників. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Через черговий обстріл росіян в одному з мікрорайонів Херсону виникла пожежа у гаражному кооперативі – туди приїхав пожежний підрозділ, описує ДСНС.
Проте вогнеборці потрапили під повторний обстріл – осколкові поранення отримали двоє рятувальників, їх у стані середньої тяжкості доставили у медичний заклад, пише відомство.
Також пошкоджень зазнав пожежний автомобіль:
- У квітні після російського удару по Запоріжжю голова МВС повідомив: росіяни цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли на місце приїжджають правоохоронці, рятувальники, медики та журналісти – коли спеціалісти намагаються врятувати потерпілих.
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