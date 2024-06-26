Пожарные попали под повторный российский обстрел в Херсоне – двое пострадавших: фото

Пожарных в состоянии средней тяжести доставили в медицинское учреждение

Фото: ГСЧС

В Херсоне под повторный обстрел россиян попали пожарные, приехавшие тушить пожар, возникший после предыдущего удара захватчиков. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Из-за очередного обстрела россиян в одном из микрорайонов Херсона возник пожар в гаражном кооперативе – туда приехало пожарное подразделение, описывает ГСЧС.

Однако пожарные попали под повторный обстрел – осколочные ранения получили двое спасателей, их в состоянии средней тяжести доставили в медицинское учреждение, пишет ведомство.

Также повреждения получил пожарный автомобиль:

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В апреле после российского удара по Запорожью глава МВД сообщил: россияне цинично наносят повторные удары именно тогда, когда на место приезжают правоохранители, спасатели, медики и журналисты – когда специалисты пытаются спасти пострадавших.

Читайте также: Россия атаковала Харьков и сбросила авиабомбу на Дергачи – фото