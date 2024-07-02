В ночь на 2 июля российская армия обстреляла здание морской академии в Херсоне. В результате атак возник пожар. Соответствующее видео опубликовала Херсонская морская академия.

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Спасатели потушили возгорание в разрушенном здании, отметили в сообщении. В результате российской атаки погибших и раненых нет.

В этот же день российские войска в очередной раз обстреляли Херсон – в результате вражеской атаки ранены пять человек, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За медицинской помощью обратились двое херсонцев. Сейчас врачи обследуют 52-летнего мужчину и 56-летнюю женщину. Предварительно, они получили взрывные травмы.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсон и область. 26 июня в городе под повторный обстрел попали пожарные, ехавшие тушить пожар, возникший после предварительного удара захватчиков.

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