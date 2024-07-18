Російські окупанти здійснили удар по багатоповерхівці у Херсоні – трьох людей поранено, серед них 16-річна дитина, яку ушпиталили у тяжкому стані. Про це повідомив голова обладміністрації Олександр Прокудін.

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Загарбники продовжують крити вогнем житлові квартали Херсону – у багатоповерхівці потрощено вікна та побито уламками стіни, поруч із нею потрощені припарковані автівки та газопровід, написав посадовець.

За його даними, під удар потрапили троє людей, які перебували на вулиці – у тяжкому стані до лікарні доставили 16-річну дівчину, котра дістала вибухову травму, забій головного мозку та поранення голови.

Також у 71-річної жінки діагностували поранення обличчя, шиї та перелом щелепи, а 50-річна херсонка отримала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя та нижніх кінцівок, повідомив Прокудін.

Медики надають допомогу потерпілим.

У ніч проти 2 липня російська армія обстріляла будівлю морської академії у Херсоні, внаслідок атак виникла пожежа.

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