На Херсонщині впровадили особливий режим: треба інформувати про в'їзд та виїзд з області

Стосується і громадян, і іноземців. ОВА пише, що задля "належної організації та контролю пропускного режиму на блокпостах"

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На Херсонщині впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію області – "повідомлення про пересування" треба надсилати на електронну пошту комендатури. Про це повідомила Херсонська обладміністрація.

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Відповідний наказ комендант області ухвалив 28 березня 2024 року, а 17 липня ОВА повідомила про впровадження особливого режиму в'їзду та виїзду до Херсонщини.

Обладміністрація пише, що метою такого рішення є "забезпечення належної організації та контролю пропускного режиму на блокпостах".

Нововведення стосується як українських громадян, так й іноземців та осіб без громадянства, зауважує ОВА.

За наказом, "повідомлення про пересування" необхідно надсилати на електронну скриньку Комендатури Херсонщини: [email protected].

LIGA.net запитала в ОВА, чи пов'язане нововведення з мобілізацією, і опублікує відповідь, як тільки її отримає.

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