О въезде и выезде из области информируйте на почту – на Херсонщине ввели особый режим

Касается и граждан, и иностранцев. ОВА пишет, что для "надлежащей организации и контроля пропускного режима на блокпостах"

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В Херсонской области введен особый режим въезда и выезда на территорию области – "сообщение о передвижении" следует отправлять на электронную почту комендатуры. Об этом сообщила Херсонская обладминистрация.

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Соответствующий приказ комендант области принял 28 марта 2024 года – 17 июля ОВА сообщила о внедрении особого режима въезда и выезда в Херсонскую область.

Обладминистрация пишет, что целью такого решения является "обеспечение надлежащей организации и контроля пропускного режима на блокпостах".

Нововведение касается как украинских граждан, так и иностранцев и лиц без гражданства, отмечает ОВА.

По приказу, "Сообщение о передвижении" необходимо отправлять на электронный ящик Комендатуры Херсонской области: [email protected].

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