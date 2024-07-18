Российские оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Херсоне – три человека ранены, среди них 16-летний ребенок, который госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.

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Захватчики продолжают крыть огнем жилые кварталы Херсона – в многоэтажке разбиты окна и изрешечены обломками стены, рядом с ней разбиты припаркованные автомобили и газопровод, написал чиновник.

По его данным, под удар попали три человека, которые находились на улице – в тяжелом состоянии в больницу доставили 16-летнюю девушку, получившую взрывную травму, ушиб головного мозга и ранение головы.

Также у 71-летней женщины диагностировали ранения лица, шеи и перелом челюсти, а 50-летняя херсонка получила контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травмы, обломочные ранения лица и нижних конечностей, сообщил Прокудин.

Медики оказывают помощь потерпевшим.

В ночь на 2 июля российская армия обстреляла здание морской академии в Херсоне, в результате атак возник пожар.

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