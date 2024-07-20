Херсонщина. РФ ударила 40 снарядами по жилым кварталам, повторно атаковала скорую c дрона

В Белозерке погибли два человека, 12 получили ранения. В Херсоне ранены мужчина, фельдшер и водитель скорой

Фото: Нацполиция

Российские захватчики нанесли удары по Херсонщине – погибли два человека, около 20 получили ранения, среди них медики. Об этом сообщила Национальная полиция.

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Правоохранители зафиксировали повреждение 82 объектов из-за атак захватчиков.

По данным следствия, утром российская армия дважды нанесла массированный удар по реактивным системам залпового огня по поселку Белозерка – выпустила по жилым кварталам около 40 снарядов.

Из-за атаки оккупантов погибли две женщины в возрасте 54 и 72 года, 12 человек в возрасте от 39 до 80 лет получили ранения, пишет Нацпол.

Белозерка находится в около 7 км к западу от Херсона:

Карта: Deepstate

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Также правоохранители сообщили: утром захватчики ударили по Днепровскому району Херсона – 59-летний мужчина получил обломочное ранение предплечья и грудной клетки.

И когда медики оказывали помощь раненому, то оккупанты сбросили взрывчатку на карету скорой помощи – у автомобиля механические повреждения, фельдшер и водитель получили взрывные и черепно-мозговые травмы, написали полицейские.

18 июля оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Херсоне – были ранены трое человек, среди них 16-летний ребенок, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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