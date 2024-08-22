РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсоне – город частично без света

Иллюстративное фото: Укринформ

Из-за удара РФ по объекту критической инфраструктуры Херсон частично остался без света, сообщил глава обладминистрации Александр Прокудин.

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"Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры", – написал он.

Чиновник отметил, что энергетики проводят аварийно-ремонтные работы, чтобы как можно быстрее возобновить поставки.

10 августа Совет обороны Херсонской области принял решение о расширении обязательной эвакуации – в частности, из двух микрорайонов областного центра.

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