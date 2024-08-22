Россияне ударили КАБами по приграничному району Сумской области: есть погибшие и раненая
В четверг, 22 августа, россияне нанесли авиаудары по одной из приграничных общин Сумской области. В результате атаки погибли два человека. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.
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Около 13:00 оккупанты сбросили на гражданскую инфраструктуру Эсманьской общины Шосткинского района две управляемые авиабомбы.
В результате российской атаки погибли двое гражданских мужчин 74 и 67 лет. Жена одного из погибших получила ранения и была госпитализирована.
Правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.
- Утром 17 августа российские оккупационные войска атаковали Сумы, есть попадание в районе проспекта Свободы.
- В результате удара загорелось 10 автомобилей, известно о двух пострадавших.
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