Россияне ударили КАБами по приграничному району Сумской области: есть погибшие и раненая

Смертельные ранения получили двое мужчин 74 и 67 лет

Последствия российских обстрелов (Иллюстративное фото: Сумская прокуратура)

В четверг, 22 августа, россияне нанесли авиаудары по одной из приграничных общин Сумской области. В результате атаки погибли два человека. Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

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Около 13:00 оккупанты сбросили на гражданскую инфраструктуру Эсманьской общины Шосткинского района две управляемые авиабомбы.

В результате российской атаки погибли двое гражданских мужчин 74 и 67 лет. Жена одного из погибших получила ранения и была госпитализирована.

Правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Утром 17 августа российские оккупационные войска атаковали Сумы, есть попадание в районе проспекта Свободы.

В результате удара загорелось 10 автомобилей, известно о двух пострадавших.

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