Росіяни вдарили КАБами по прикордонню Сумщини: є загиблі й поранена

Смертельні поранення отримали двоє чоловіків 74 та 67 років

Наслідки російських обстрілів (Ілюстративне фото: Сумська прокуратура)

У четвер, 22 серпня, росіяни завдали авіаударів по одній із прикордонних громад Сумської області. Унаслідок атаки загинули двоє людей. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

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Близько 13:00 окупанти скинули на цивільну інфраструктуру Есманьської громади Шосткинського району дві керовані авіабомби.

Унаслідок російської атаки загинули двоє цивільних чоловіків 74 та 67 років. Дружина одного із загиблих отримала поранення та була госпіталізована.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством.

Зранку 17 серпня російські окупаційні війська атакували Суми, є влучання у районі проспекту Свободи.

Унаслідок удару загорілось 10 автівок, відомо про двох постраждалих.

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