Після початку Курської операції зменшилася кількість обстрілів Сумщини зі ствольної зброї – ОВА

Це дозволило безпечніше відновлювати енергетичну інфраструктуру та готувати її до початку опалювального періоду

Володимир Артюх, Володимир Зеленський та Олександр Сирський (Фото: ОП)

Після початку Курської операції зменшилася кількість російських обстрілів Сумщини зі ствольної зброї та кількість жертв. Про це повідомив начальник обладміністрації Володимир Артюх, передає Офіс президента.

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У Сумській області відбулася нарада за участі президента Володимира Зеленського, головнокомандувача Олександра Сирського.

Артюх розповів про ситуацію в області після початку Курської операції – зокрема, про зменшення російських обстрілів зі ствольної зброї та жертв серед цивільних мешканців.

Своєю чергою, це дозволило безпечніше відновлювати енергетичну інфраструктуру та готувати її до початку опалювального періоду, передає ОП.

Також під час засідання Сирський повідомив, що українські сили взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області РФ та поповнили обмінний фонд.

20 серпня очільник МВС заявив, що надалі із Сумської області необхідно евакуювати 45 000 людей, це не термінова евакуація.

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