Курська область. Українські сили взяли ще один населений пункт і поповнили обмінний фонд – Сирський

У Сумській області відбулася нарада президента з головкомом та начальником ОВА

Володимир Зеленський та Олександр Сирський (Скриншот з відео)

Українські сили взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області РФ та поповнили обмінний фонд. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський президенту Володимиру Зеленському під час наради у Сумській області, повідомив Офіс голови держави.

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Президент разом із командою відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду із Сирським та начальником обладміністрації Володимиром Артюхом.

Головком ЗСУ доповів про оперативну ситуацію у районах активних дій на Курщині та на всьому фронті: у Харківській, Донецькій областях та на півдні, окремо військовий поінформував про ключові ділянки фронту.

Так, Сирський повідомив про кроки командування задля оборони на Торецькому та Покровську напрямках, де окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля.

Тим часом у визначених районах Курщини українські військові взяли під контроль ще один населений пункт та поповнили обмінний фонд, а також головком доповів про налагодження діяльності української військової комендатури у Росії.

Також під час наради обговорювали координацію між військом, поліцією та Державною службою з надзвичайних ситуацій у прикордонні – зокрема для організації гуманітарних конвоїв у контрольовані Україною районі Курщини.

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