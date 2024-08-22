Курська область. Українські сили взяли ще один населений пункт і поповнили обмінний фонд – Сирський
Українські сили взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області РФ та поповнили обмінний фонд. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський президенту Володимиру Зеленському під час наради у Сумській області, повідомив Офіс голови держави.
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Президент разом із командою відвідав прикордоння Сумщини та провів нараду із Сирським та начальником обладміністрації Володимиром Артюхом.
Головком ЗСУ доповів про оперативну ситуацію у районах активних дій на Курщині та на всьому фронті: у Харківській, Донецькій областях та на півдні, окремо військовий поінформував про ключові ділянки фронту.
Так, Сирський повідомив про кроки командування задля оборони на Торецькому та Покровську напрямках, де окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля.
Тим часом у визначених районах Курщини українські військові взяли під контроль ще один населений пункт та поповнили обмінний фонд, а також головком доповів про налагодження діяльності української військової комендатури у Росії.
Також під час наради обговорювали координацію між військом, поліцією та Державною службою з надзвичайних ситуацій у прикордонні – зокрема для організації гуманітарних конвоїв у контрольовані Україною районі Курщини.
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- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру в Курській області.
- 20 серпня головком ЗСУ Сирський повідомив, що Україна контролює у Курській області територію площею 1263 квадратних кілометри та 93 населені пункти та показав відповідну мапу.
- Очільник МВС повідомив, що військова комендатура повністю забезпечує життєдіяльність на контрольованих Україною територіях Курської області. Також він заявив, що надалі із Сумської області необхідно евакуювати 45 000 людей, це не термінова евакуація.
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