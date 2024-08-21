Шольц: Україна готувала без нас Курську операцію, обмежену у просторі й, можливо, у часі

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не консультувалася з Берліном щодо свого наступу на Курську область РФ. Голова німецького уряду вважає, що ця військова операція обмежена у території та, ймовірно, у часі. Слова політика у Кишиневі передає агенція Reuters.

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Шольц заявив, що Берлін "уважно стежить" за подальшим розвитком подій навколо операції у Курській області.

"Україна готувала свою військову операцію у Курській області дуже таємно і без зворотного зв'язку (з Німеччиною. – Ред.), що, безумовно, пов'язано з ситуацією. Це дуже обмежена операція з погляду простору і, ймовірно, також з погляду часу", – розповів канцлер.

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Окремо політик заявив: Німеччина й надалі залишатиметься найбільшим прихильником України в Європі, Ці слова прозвучали після суперечок, що точилися в останні дні навколо можливого скорочення допомоги Берліна Києву.

За словами політика, план G7 щодо використання доходів від заморожених російських активів для надання позик є "технічно складним, але політично проясненим", і це надасть Україні значне збільшення підтримки.

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Берлін може скоротити військову допомогу Україні у наступні роки – з €8 млрд у 2024-му до €4 млрд у 2025-му, у 2026-му – до 3 млрд євро і до €0,5 млрд у 2027-му та 2028 роках. Причина – країна вперлася у конституційну стелю боргу і вибирає – урізати соціальні програми чи допомогу Україні. Детальніше – у великому тексті LIGA.net .

. Міністерство фінансів Німеччини у межах бюджетної економії не планує погоджувати додаткову допомогу Україні, стверджує німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Україна отримає допомогу на суми, які були затверджені раніше, але додаткові заявки з боку німецького Міністерства оборони не будуть затверджені.

Німеччина наприкінці липня виділила Україні нову військову допомогу: у пакеті танки Leopard 1A5, надводні дрони та снаряди до установок протиповітряної оборони Gepard. Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

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