"Є $50 млрд заморожених активів РФ". У Бундестазі пояснили, чому хочуть скоротити допомогу

Німеччина розуміє, що Україна бореться за міжнародний порядок, але натякає: допомога Києву має свої межі

Танк Leopard на заводі Rheinmetall у німецькому Унтерлюсі, 6 червня 2023-го (Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

Бундестаг уникає підвищення податків і хоче дотриматися боргової стелі. Про це LIGA.net заявив депутат Бундестагу від партії Олафа Шольца, член бюджетного комітету Андреас Шварц, коментуючи нестачу грошей на військову підтримку України.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Ситуація напружена, додає Шварц: "Зараз перебуваємо в центрі обговорення бюджету в Німеччині… Розуміємо, що від результатів війни залежить відновлення світової безпеки, заснованої на правилах, а не на праві сили".

Наступного, 2025 року Німеччина запланувала виділити Україні €4 млрд військової допомоги. Водночас із заморожених на Заході російських державних активів планують дати Києву кредит у розмірі $50 млрд, додає депутат.

Довідка Берлін може скоротити військову допомогу Україні у наступні роки – з €8 млрд у 2024-му до €4 млрд у 2025-му, у 2026-му – до €3 млрд і до €0,5 млрд у 2027-му та 2028 роках. Причина – країна вперлася у конституційну стелю боргу і вибирає – урізати соціальні програми чи допомогу Україні. Берлін може скоротити військову допомогу Україні у наступні роки – з €8 млрд у 2024-му до €4 млрд у 2025-му, у 2026-му – до €3 млрд і до €0,5 млрд у 2027-му та 2028 роках. Причина – країна вперлася у конституційну стелю боргу і вибирає – урізати соціальні програми чи допомогу Україні.

Бундестаг є законодавцем бюджету, нагадує він: "Під час майбутніх дискусій будемо прагнути до плавного переходу від німецької допомоги до ініціативи на $50 млрд. Розуміємо, що необхідна постійна військова допомога ФРН Україні".

Німеччина є найбільшим європейським прихильником України, переконує Шварц: "Тільки США роблять більше. Важливо, щоб Берлін далі твердо стояв на боці Києва. Українці борються не лише за свою незалежність, а й за мир, свободу та демократію в Європі".