"Є $50 млрд заморожених активів РФ". У Бундестазі пояснили, чому хочуть скоротити допомогу
Бундестаг уникає підвищення податків і хоче дотриматися боргової стелі. Про це LIGA.net заявив депутат Бундестагу від партії Олафа Шольца, член бюджетного комітету Андреас Шварц, коментуючи нестачу грошей на військову підтримку України.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Ситуація напружена, додає Шварц: "Зараз перебуваємо в центрі обговорення бюджету в Німеччині… Розуміємо, що від результатів війни залежить відновлення світової безпеки, заснованої на правилах, а не на праві сили".
Наступного, 2025 року Німеччина запланувала виділити Україні €4 млрд військової допомоги. Водночас із заморожених на Заході російських державних активів планують дати Києву кредит у розмірі $50 млрд, додає депутат.
Бундестаг є законодавцем бюджету, нагадує він: "Під час майбутніх дискусій будемо прагнути до плавного переходу від німецької допомоги до ініціативи на $50 млрд. Розуміємо, що необхідна постійна військова допомога ФРН Україні".
Німеччина є найбільшим європейським прихильником України, переконує Шварц: "Тільки США роблять більше. Важливо, щоб Берлін далі твердо стояв на боці Києва. Українці борються не лише за свою незалежність, а й за мир, свободу та демократію в Європі".
- Міністерство фінансів Німеччини в рамках бюджетної економії не планує погоджувати додаткову допомогу Україні, стверджує німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Україна отримає допомогу на суми, які були затверджені раніше, але додаткові заявки з боку німецького міністерства оборони не будуть затверджені.
- Німеччина наприкінці липня виділила Україні нову військову допомогу: у пакеті танки Leopard 1A5, надводні дрони та снаряди до установок протиповітряної оборони Gepard. Про це йдеться на сайті уряду ФРН.