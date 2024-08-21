"Есть $50 млрд активов РФ". В Берлине объяснили, почему хотят сократить помощь
Бундестаг избегает повышения налогов и хочет соблюсти долговой потолок. Об этом LIGA.net заявил депутат Бундестага от партии Олафа Шольца, член бюджетного комитета Андреас Шварц, комментируя нехватку денег на военную поддержку Украины.
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Ситуация напряженная, добавляет Шварц: "Сейчас находимся в центре обсуждения бюджета в Германии... Понимаем, что от результатов войны зависит восстановление мировой безопасности, основанной на правилах, а не на праве силы".
В следующем, 2025 году Германия запланировала выделить Украине €4 млрд военной помощи. В то же время, из замороженных на Западе российских государственных активов планируют дать Киеву кредит в размере $50 млрд, добавляет депутат.
Бундестаг является законодателем бюджета, напоминает он: "Во время будущих дискуссий будем стремиться к плавному переходу от немецкой помощи к инициативе на $50 млрд. Понимаем, что необходима постоянная военная помощь ФРГ Украине".
Германия – крупнейший европейский сторонник Украины, убеждает Шварц: "Только США делают больше. Важно, чтобы Берлин продолжал твердо стоять на стороне Киева. Украинцы борются не только за свою независимость, но и за мир, свободу и демократию в Европе".
- Министерство финансов Германии в рамках бюджетной экономии не планирует согласовывать дополнительную помощь Украине, утверждает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Украина получит помощь на суммы, утвержденные ранее, но дополнительные заявки со стороны немецкого министерства обороны не будут утверждены.
- Германия в конце июля выделила Украине новую военную помощь: в пакете танки Leopard 1A5, надводные дроны и снаряды для установки противовоздушной обороны Gepard. Об этом идет речь на сайте правительства ФРГ.