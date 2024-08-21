"Есть $50 млрд активов РФ". В Берлине объяснили, почему хотят сократить помощь

Германия понимает, что Украина борется за международный порядок, но намекает: у помощи Киеву есть свои пределы

Танк Leopard на заводе Rheinmetall в немецком Унтерлюсе, 6 июня 2023 г. (Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

Бундестаг избегает повышения налогов и хочет соблюсти долговой потолок. Об этом LIGA.net заявил депутат Бундестага от партии Олафа Шольца, член бюджетного комитета Андреас Шварц, комментируя нехватку денег на военную поддержку Украины.

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Ситуация напряженная, добавляет Шварц: "Сейчас находимся в центре обсуждения бюджета в Германии... Понимаем, что от результатов войны зависит восстановление мировой безопасности, основанной на правилах, а не на праве силы".

В следующем, 2025 году Германия запланировала выделить Украине €4 млрд военной помощи. В то же время, из замороженных на Западе российских государственных активов планируют дать Киеву кредит в размере $50 млрд, добавляет депутат.

Справка Берлин может сократить военную помощь Украине в следующие годы – с €8 млрд в 2024-м до €4 млрд в 2025-м, в 2026-м – до €3 млрд и до €0,5 млрд в 2027-м и 2028 годах. Причина – страна уперлась в конституционный потолок долга и выбирает – урезать социальные программы или помощь Украине. Берлин может сократить военную помощь Украине в следующие годы – с €8 млрд в 2024-м до €4 млрд в 2025-м, в 2026-м – до €3 млрд и до €0,5 млрд в 2027-м и 2028 годах. Причина – страна уперлась в конституционный потолок долга и выбирает – урезать социальные программы или помощь Украине.

Бундестаг является законодателем бюджета, напоминает он: "Во время будущих дискуссий будем стремиться к плавному переходу от немецкой помощи к инициативе на $50 млрд. Понимаем, что необходима постоянная военная помощь ФРГ Украине".

Германия – крупнейший европейский сторонник Украины, убеждает Шварц: "Только США делают больше. Важно, чтобы Берлин продолжал твердо стоять на стороне Киева. Украинцы борются не только за свою независимость, но и за мир, свободу и демократию в Европе".