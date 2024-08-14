В Бундестаге считают, что Россия причастна к диверсиям в казармах Кельна

Утром 14 августа стало известно, что в казармах германской армии в Кельн-Ване была совершена диверсия, связанная с загрязнением питьевой воды

Здание Бундестага (Фото: Пресс-служба правительства)

Депутаты Бундестага считают Россию причастной к диверсиям в казармах немецкого Кельна. Об этом сообщает Welt.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Маркус Фабер, представитель Свободной демократической партии и председатель комитета Бундестага по обороне, считает, что за недавними актами саботажа в казармах Кельна стоит Россия.

Он пояснил, что близость инцидентов в двух казармах может свидетельствовать о попытке демонстрации диверсионных возможностей со стороны враждебных сил, и указал, что российский диктатор Владимир Путин является главным заинтересованным в этом.

Это мнение поддержал Константин фон Ноц, член Партии зеленых и глава комитета парламентского контроля Бундестага. Он добавил, что это реалистическая рабочая гипотеза и подчеркнул, что Россия способна на подобные действия.

Ранее издание Spiegel со ссылкой на неназванных собеседников сообщало, что в казармах немецкой армии в Кельн-Ване, вероятно, была совершена диверсия, связанная с загрязнением питьевой воды.

В казармах в Кёльн-Ване расположены несколько командных пунктов, а также военные и гражданские ведомства Бундесвера. Там базируются части Военно-воздушных сил Германии, ведь казармы расположены недалеко от Кельнского аэропорта. В общей сложности на объекте работают 4300 военнослужащих и 1200 гражданских лиц.

21 июня 2024 года немецкая прокуратура сообщила, что по подозрению в работе на иностранную спецслужбу задержали трех человек, один из подозреваемых – граждан Украины.

11 июля CNN писало, что американская разведка обнаружила, что Россия планировала убийство генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetal Армина Паппергера.

Читайте также: Столтенберг пообещал жесткие меры против российских шпионов в ответ на диверсии