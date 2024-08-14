Spiegel: В казармах Бундесвера могли загрязнить питьевую воду – подозревают диверсию

В казармах в Кельн-Ване расположены несколько командных пунктов, а также военные и гражданские ведомства Бундесвера

Флаг Германии (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

В казармах немецкой армии в Кельн-Ване, предположительно, была совершена диверсия, связанная с загрязнением питьевой воды. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на неназванных собеседников.

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Утром в среду, 14 августа, казармы Бундесвера в Кельн-Ване опечатали правоохранители. На месте работают полицейские и военная контрразведка Бундесвера, пишут журналисты.

Правоохранители подозревают диверсию против Бундесвера. Допускают, что злоумышленники ворвались на территорию казарм, чтобы загрязнить водопроводную воду.

По словам собеседников, солдатам запретили заходить на территорию. Также во внутренних коммуникациях военных и гражданских призывали не употреблять питьевую воду ни при каких обстоятельствах.

В материале Spiegel говорится, что в казармах в Кельн-Ване расположены несколько командных пунктов, а также военные и гражданские ведомства Бундесвера. Там базируются части Военно-воздушных сил Германии, ведь казармы расположены недалеко от Кельнского аэропорта. В общей сложности на объекте работают 4300 военнослужащих и 1200 гражданских лиц.

Казармы имеют собственную систему водоснабжения. Военная полиция Бундесвера осмотрела здание в среду утром, в одной из секций забора было обнаружено отверстие.

Во внутренней записке Территориальное командование Бундесвера попросило персонал, все еще находящийся в казармах, обращать внимание на "неизвестных в пределах видимости" и сообщать о "любом подозрительном поведении".

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