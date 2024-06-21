Следили за украинцем. В Германии троих людей подозревают в работе на иностранную разведку

Франкфурт-на-Майне (Фото: ukrainincognita.com)

В Германии по подозрению в работе на иностранную спецслужбу задержаны три человека, один из подозреваемых – граждан Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры страны.

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Отмечается, что задержанные – украинец Роберт А., армянин Вардгес И. и россиянин Арман С.. Задержание произошло 19 июня, а на следующий день немецкий суд выдал ордера на арест мужчин.

По данным следствия, подозреваемые приезжали в Германию "по заданию иностранной спецслужбы для сбора информации о лице из Украины, находившемся здесь Украины".

С этой целью 19 июня они посетили кафе во Франкфурте-на-Майне, где сидел нужный украинец, утверждают немецкие правоохранители.

В феврале 2024 года в Дюссельдорфе в результате нападения погибли два украинских подростка – баскетболисты местного клуба Артем Козаченко и Владимир Ермаков.

28 апреля в немецком городе Мурнау-ам-Штаффельзе вечером в субботу, 27 апреля, были убиты двое украинцев. По подозрению в преступлении задержан 57-летний гражданин России.

12 июня в немецком городе Франкфурт-на-Майне 19-летний уроженец Афганистана напал на 41-летнюю украинку с ножом, ее госпитализировали.

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