Один из погибших в Германии украинцев был бойцом 81 аэромобильной Слобожанской бригады

Погибший украинец (Фото: командование ДШВ ВСУ)

Установлена личность одного из военнослужащих, погибшего в немецком Мурнау 27 апреля. Мужчина служил в 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщило командование ДШВ ВСУ.

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В сообщении отмечается, что мужчина был бойцом 122 аэромобильного батальона 81 ОАэМБр. По этическим соображениям его имя не раскрывают.

Однако командование ДШВ отметило, что в 2023 году военнослужащий был ранен в боях за Белогоровку, после чего проходил лечение и реабилитацию в Германии.

27 апреля на территории немецкого торгового центра Tengelmann были убиты двое украинцев. 36-летний мужчина погиб на месте от ножевых ранений, 23-летний потерпевший скончался в больнице в тот же вечер.

Вечером на следующий день немецкие полицейские арестовали 57-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве.

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