В Германии убили двух украинцев. Подозревают россиянина

Гражданин России зарезал ножом двух украинцев на территории торгового центра в немецком городе Мурнау-ам-Штаффельзе

Фото: depositphotos.com

В немецком городе Мурнау-ам-Штаффельзе вечером в субботу, 27 апреля, были убиты двое украинцев. По подозрению в преступлении задержан 57-летний гражданин России, сообщила местная полиция.

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По предварительной информации, это произошло на территории местного торгового центра Tengelmann – 36-летний мужчина погиб на месте от ножевых ранений, 23-летний потерпевший скончался в больнице в тот же вечер.

Полиция получила вызов около 17:20 по местному времени.

Ein Mann soll in Murnau zwei Personen umgebracht haben. Der Täter sei zunächst geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Im Rahmen der Fahndung sei dann recht schnell ein 57-jähriger Verdächtiger gefasst worden.https://t.co/KtpvYLqy3p pic.twitter.com/saLVeP7vrw — BR24 (@BR24) April 27, 2024

К моменту приезда медиков один из мужчин уже умер, а второго успели госпитализировать в ближайшую больницу, но спасти не смогли.

"В рамках немедленно начатых розыскных мероприятий в тот же вечер неподалеку от места преступления по домашнему адресу был обнаружен и задержан 57-летний подозреваемый. Подозреваемый является гражданином России", — рассказали в полиции.

В воскресенье, 28 апреля, подозреваемому должны избрать меру пресечения, прокуратура ходатайствует о содержании под стражей.