У Німеччині вбили двох українців. Підозрюють росіянина
У німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе ввечері в суботу, 27 квітня, були вбиті двоє українців. За підозрою у злочині затримали 57-річного громадянина Росії, повідомила місцева поліція.
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За попередньою інформацією, це сталося на території місцевого торговельного центру Tengelmann – 36-річний чоловік загинув на місці від ножових поранень, 23-річний потерпілий помер у лікарні того ж вечора.
Поліція отримала виклик приблизно о 17:20 за місцевим часом.
Ein Mann soll in Murnau zwei Personen umgebracht haben. Der Täter sei zunächst geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Im Rahmen der Fahndung sei dann recht schnell ein 57-jähriger Verdächtiger gefasst worden.https://t.co/KtpvYLqy3p pic.twitter.com/saLVeP7vrw— BR24 (@BR24) April 27, 2024
До моменту приїзду медиків один із чоловіків уже помер, а другого встигли госпіталізувати до найближчої лікарні, але врятувати не змогли.
"У рамках негайно розпочатих розшукових заходів того ж вечора неподалік від місця злочину за домашньою адресою було виявлено та затримано 57-річного підозрюваного. Підозрюваний є громадянином Росії", – розказали в поліції.
У неділю, 28 квітня, підозрюваному мають обрати запобіжний захід, прокуратура клопоче про тримання під вартою.
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