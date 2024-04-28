У Німеччині вбили двох українців. Підозрюють росіянина

Громадянин Росії зарізав ножем двох українців на території торговельного центру в німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе

Фото: depositphotos.com

У німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе ввечері в суботу, 27 квітня, були вбиті двоє українців. За підозрою у злочині затримали 57-річного громадянина Росії, повідомила місцева поліція.

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За попередньою інформацією, це сталося на території місцевого торговельного центру Tengelmann – 36-річний чоловік загинув на місці від ножових поранень, 23-річний потерпілий помер у лікарні того ж вечора.

Поліція отримала виклик приблизно о 17:20 за місцевим часом.

Ein Mann soll in Murnau zwei Personen umgebracht haben. Der Täter sei zunächst geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Im Rahmen der Fahndung sei dann recht schnell ein 57-jähriger Verdächtiger gefasst worden.https://t.co/KtpvYLqy3p pic.twitter.com/saLVeP7vrw — BR24 (@BR24) April 27, 2024

До моменту приїзду медиків один із чоловіків уже помер, а другого встигли госпіталізувати до найближчої лікарні, але врятувати не змогли.

"У рамках негайно розпочатих розшукових заходів того ж вечора неподалік від місця злочину за домашньою адресою було виявлено та затримано 57-річного підозрюваного. Підозрюваний є громадянином Росії", – розказали в поліції.

У неділю, 28 квітня, підозрюваному мають обрати запобіжний захід, прокуратура клопоче про тримання під вартою.