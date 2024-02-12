17-летний украинский баскетболист был убит в Германии, полиция расследует дело – ФБК

На спортсмена и его друга напали с ножами на улице просто за то, что они были украинцами, пишет Федерация баскетбола Киева

Владимир Ермаков (Фото: Facebook Федерация баскетбола города Киева)

В немецком Дюссельдорфе погиб Владимир Ермаков, 17-летний баскетболист юношеских сборных, сообщила Федерация баскетбола Украины.

Впоследствии Федерация баскетбола Киева сообщила детали трагедии: на Ермакова и его друга напали с ножами на улице за то, что они были украинцами.

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"Володя и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду "ART Giants" (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они – украинцы! Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами", – написала ФБК.

Врачи не смогли спасти Ермакова, Козаченко остается в реанимации, сообщает Федерация.

Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели, отмечает ФБК.

Ранее Ермоленко играл в детских командах "Тейваз" и "5T.EAM-ДЮСШ-12", в составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.

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