МИД: Украинцы, которых убил россиянин в Германии, были военными на лечении
Двое украинцев, убитых россиянином в Германии, были военнослужащими, проходившими реабилитацию за границей. Такую предварительную информацию объявили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
"Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными", – заявили в ведомстве.
Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, "чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона", отметили там.
27 апреля на территории немецкого торгового центра Tengelmann были убиты два украинца: 36-летний мужчина погиб на месте от ножевых ранений, 23-летний потерпевший скончался в больнице в тот же вечер.
Вечером на следующий день немецкие полицейские арестовали 57-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве.
Украинское дипломатическое ведомство также подтвердило информацию о том, что задержанным по подозрению в совершении убийства оказался россиянин.
- В феврале 2024 года в Дюссельдорфе в результате нападения погибли два украинских подростка – баскетболисты местного клуба Артем Козаченко и Владимир Ермаков.
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