МИД: Украинцы, которых убил россиянин в Германии, были военными на лечении

Уточняется информация о подразделениях, в которых служили бойцы

Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

Двое украинцев, убитых россиянином в Германии, были военнослужащими, проходившими реабилитацию за границей. Такую предварительную информацию объявили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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"Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными", – заявили в ведомстве.

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, "чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона", отметили там.

27 апреля на территории немецкого торгового центра Tengelmann были убиты два украинца: 36-летний мужчина погиб на месте от ножевых ранений, 23-летний потерпевший скончался в больнице в тот же вечер.

Вечером на следующий день немецкие полицейские арестовали 57-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве.

Украинское дипломатическое ведомство также подтвердило информацию о том, что задержанным по подозрению в совершении убийства оказался россиянин.

В феврале 2024 года в Дюссельдорфе в результате нападения погибли два украинских подростка – баскетболисты местного клуба Артем Козаченко и Владимир Ермаков.

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