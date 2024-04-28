МЗС: Українці, яких вбив росіянин у Німеччині, були військовими на лікуванні

Уточнюється інформація щодо підрозділів, у яких служили бійці

Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Двоє українців, вбитих росіянином у Німеччині, були військовослужбовцями, що проходили реабілітацію за кордоном. Таку попередню інформацію оголосили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

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"Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", – заявили у відомстві.

Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, "аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону", зазначили там.

27 квітня на території німецького торговельного центру Tengelmann були вбиті два українці: 36-річний чоловік загинув на місці від ножових поранень, 23-річний потерпілий помер у лікарні того ж вечора.

Ввечері наступного дня німецькі поліціянти арештували 57-річного росіянина, підозрюваного у вбивстві.

Українське дипломатичне відомство також підтвердило інформацію про те, що затриманим за підозрою у скоєнні вбивства виявився росіянин.

У лютому 2024 року в Дюссельдорфі внаслідок нападу загинули двоє українських підлітків – баскетболісти місцевого клубу Артем Козаченко та Володимир Єрмаков.

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