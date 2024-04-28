У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві двох українців

Поліція Німеччини (Фото: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild)

У Німеччині взяли під варту 57-річного росіянина, підозрюваного у вбивстві двох українців у місті Мурнау-ам-Штаффельзе 27 квітня. Про це повідомили у пресслужбі місцевої поліції.

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За даними правоохоронців, затриманий громадянин Росії постав перед слідчим суддею на вимогу прокуратури Мюнхена II, яка веде цю справу.

Було видано ордер на арешт чоловіка. Зараз він перебуває під вартою, триває розслідування прокуратури та карного розшуку щодо передумов і мотивів злочину.

Раніше повідомлялося, що 27 квітня на території німецького торговельного центру Tengelmann були вбиті два українці: 36-річний чоловік загинув на місці від ножових поранень, 23-річний потерпілий помер у лікарні того ж вечора.

У лютому 2024 року в Дюссельдорфі внаслідок нападу загинули двоє українських підлітків – баскетболісти місцевого клубу Артем Козаченко та Володимир Єрмаков.

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