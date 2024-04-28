В Германии арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев

Продолжается расследование прокуратуры и уголовного розыска по поводу предпосылок и мотивов преступления

Полиция Германии (Фото: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild)

В Германии заключили под стражу 57-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев в городе Мурнау-ам-Штаффельзе 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

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По данным правоохранителей, задержанный гражданин России предстал перед следственным судьей по требованию прокуратуры Мюнхена II, ведущей это дело.

Был выдан ордер на арест мужчины. Сейчас он находится под стражей, продолжается расследование прокуратуры и уголовного розыска по поводу предпосылок и мотивов преступления.

Ранее сообщалось, что 27 апреля на территории немецкого торгового центра Tengelmann были убиты два украинца: 36-летний мужчина погиб на месте от ножевых ранений, 23-летний пострадавший скончался в больнице в тот же вечер.

В феврале 2024 года в Дюссельдорфе в результате нападения погибли два украинских подростка – баскетболисты местного клуба Артем Козаченко и Владимир Ермаков.

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