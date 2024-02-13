Убийство баскетболиста Ермакова в Германии. Полиция: Его девять раз ударили ножом

Полиция Германии (Фото: DW)

Офицер немецкой полиции рассказал журналистам Bild подробности нападения на 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова и его товарища Артема Козаченко. По словам правоохранителя, 15-летний напавший нанес двум украинцам по меньшей мере девять ударов ножом только в грудь и живот.

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"Ему, очевидно, было безразлично, что кто-то погибнет. И не было никаких признаков раскаяния, когда его арестовали. Видимо, он оцепенел от многих уголовных преступлений и столкновений с полицией", – сказал собеседник издания.

Ранее полиция Германии установила, что напавший – немец турецкого происхождения. По словам офицера, он также напал на 13-летнюю девушку из Ливана и 14-летнего школьника из Сирии. Утверждается, что они хотели прийти на помощь, увидев, что подросток ударил ножом баскетболистов.

"Они получили ранения рук и кистей. Это серьезные ранения, но, к счастью, не опасные для жизни. Один из них уже выписан из больницы", – сказал собеседник.

Районный судья выдал ордер на арест парня за убийство по неосторожности и причинение тяжких телесных повреждений. Кроме него был арестован еще один 14-летний парень, который также принимал участие в нападении, однако не наносил ножевые ранения.

Федерация баскетбола города Киева утверждает, что на Ермакова и Козаченко напали с ножами на улице за то, что "они были украинцами".

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