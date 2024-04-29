Один із загиблих у Німеччині українців був бійцем 81 аеромобільної Слобожанської бригади

Загиблий українець (Фото: командування ДШВ ЗСУ)

Встановлено особу одного із військовослужбовців, який загинув у німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе 27 квітня. Чоловік служив у 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Про це повідомило командування ДШВ ЗСУ.

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У повідомленні зазначається, що чоловік був бійцем 122 аеромобільного батальйону 81 ОАеМБр. З етичних міркувань його ім'я не розкривають.

Однак командування ДШВ зазначило, що у 2023 році військовослужбовець був поранений в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині.

27 квітня на території німецького торговельного центру Tengelmann були вбиті двоє українців. 36-річний чоловік загинув на місці від ножових поранень, 23-річний потерпілий помер у лікарні того ж вечора.

Ввечері наступного дня німецькі поліціянти арештували 57-річного росіянина, підозрюваного у вбивстві.

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