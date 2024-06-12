В Германии снова пытались убить украинку. Подозревается 19-летний афганец

Франкфурт-на-Майне (Фото: ukrainincognita.com)

В немецком городе Франкфурт-на-Майне 19-летний уроженец Афганистана напал на 41-летнюю украинку с ножом, ее госпитализировали. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на правоохранителей.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Инцидент произошел 10 июня во второй половине дня. По данным полиции, украинка сидела на лавочке в парке на берегу Майна около 13:55 по местному времени.

Внезапно к ней сзади подошел нападающий, схватил за плечо и нанес несколько ударов раскладным ножом в голову и шею, пишет Bild.

Украинке удалось вырваться из рук нападающего и попытаться скрыться, но, пройдя всего несколько метров, она споткнулась и упала. Нападающий бросился за ней и снова ударил лежавшую на земле женщину ножом. Прохожие услышали ее крики и бросились на помощь.

Полиция арестовала нападающего, он скрывался от стражей порядка в кустах.

Имя нападающего – Мохаммад Заман А. Судья приказал заключить его под стражу на время следствия. Сообщается, что он не был ранее известен правоохранительным органам.

В феврале 2024 года в Дюссельдорфе в результате нападения погибли два украинских подростка – баскетболисты местного клуба Артем Козаченко и Владимир Ермаков.

28 апреля в немецком городе Мурнау-ам-Штаффельзе вечером в субботу, 27 апреля, были убиты двое украинцев. По подозрению в преступлении задержан 57-летний гражданин России.

Читайте также: Один из погибших в Германии украинцев был бойцом 81 аэромобильной Слобожанской бригады