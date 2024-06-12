У Німеччині знов намагались вбити українку. Підозрюється 19-річний афганець

Франкфурт-на-Майні (Фото: ukrainincognita.com)

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні 19-річний уродженець Афганістану напав на 41-річну українку з ножем, її госпіталізували. Про це повідомляє таблоїд Bild з посиланням на правоохоронців.

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Інцидент стався 10 червня у другій половині дня. За даними поліції, українка сиділа на лавочці у парку на березі Майну близько 13:55 за місцевим часом.

Раптово до неї ззаду підійшов нападник, схопив за плече і завдав кілька ударів розкладним ножем у голову та шию, пише Bild.

Українці вдалося вирватися з рук нападника і спробувати втекти, але, пройшовши всього кілька метрів, вона спіткнулася і впала. Нападник кинувся за нею і знову вдарив жінку, яка лежала на землі, ножем. Перехожі почули її крики та кинулися на допомогу.

Поліція заарештувала нападника, він переховувався від правоохоронців у кущах.

Ім’я нападника – Мохаммад Заман А. Суддя наказав взяти його під варту на час слідства. Повідомляють, що він не був раніше відомий правоохоронним органам.

У лютому 2024 року в Дюссельдорфі внаслідок нападу загинули двоє українських підлітків – баскетболісти місцевого клубу Артем Козаченко та Володимир Єрмаков.

28 квітня у німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе ввечері в суботу, 27 квітня, були вбиті двоє українців. За підозрою у злочині затримали 57-річного громадянина Росії.

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