Стежили за українцем. У Німеччині трьох людей підозрюють у роботі на іноземну розвідку

19 червня підозрювані відвідали кафе у Франкфурті-на-Майні, де сидів "потрібний" українець

Франкфурт-на-Майні (Фото: ukrainincognita.com)

У Німеччині за підозрою у роботі на іноземну спецслужбу затримали трьох людей, один із підозрюваних – громадян України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури країни.

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Зазначається, що затримані – українець Роберт А., вірмен Вардгес І. та росіянин Арман С.. Затримання відбулося 19 червня, а наступного дня німецький суд видав ордери на арешт чоловіків.

За даними слідства, підозрювані приїздили до Німеччини "за завданням іноземної спецслужби для збору інформації про особу з України, яка тут перебувала".

З цією метою 19 червня вони відвідали кафе у Франкфурті-на-Майні, де сидів "потрібний" українець, стверджують німецькі правоохоронці.

У лютому 2024 року в Дюссельдорфі внаслідок нападу загинули двоє українських підлітків – баскетболісти місцевого клубу Артем Козаченко та Володимир Єрмаков.

28 квітня у німецькому місті Мурнау-ам-Штаффельзе ввечері в суботу, 27 квітня, були вбиті двоє українців. За підозрою у злочині затримали 57-річного громадянина Росії.

12 червня у німецькому місті Франкфурт-на-Майні 19-річний уродженець Афганістану напав на 41-річну українку з ножем, її госпіталізували.

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