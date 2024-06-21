Стежили за українцем. У Німеччині трьох людей підозрюють у роботі на іноземну розвідку
У Німеччині за підозрою у роботі на іноземну спецслужбу затримали трьох людей, один із підозрюваних – громадян України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури країни.
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Зазначається, що затримані – українець Роберт А., вірмен Вардгес І. та росіянин Арман С.. Затримання відбулося 19 червня, а наступного дня німецький суд видав ордери на арешт чоловіків.
За даними слідства, підозрювані приїздили до Німеччини "за завданням іноземної спецслужби для збору інформації про особу з України, яка тут перебувала".
З цією метою 19 червня вони відвідали кафе у Франкфурті-на-Майні, де сидів "потрібний" українець, стверджують німецькі правоохоронці.
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