Spiegel: У казармах Бундесверу могли забруднити питну воду – підозрюють диверсію

У казармах у Кельн-Вані розташовані кілька командних пунктів, а також військові та цивільні відомства Бундесверу

Прапор Німеччини (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

У казармах німецької армії в Кельн-Вані, ймовірно, була вчинена диверсія, пов’язана із забрудненням питної води. Про це повідомило видання Spiegel з посиланням на неназваних співрозмовників.

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Вранці у середу, 14 серпня, казарми Бундесверу в Кельн-Вані опечатали правоохоронці. На місці працюють поліціянти та військова контррозвідка Бундесверу, пишуть журналісти.

Правоохоронці підозрюють диверсію проти Бундесверу. Допускають, що зловмисники вдерлися на територію казарм, щоб забруднити водопровідну воду.

За словами співрозмовників видання, солдатам заборонили заходити на територію. Також у внутрішніх комунікаціях військових і цивільних закликали не вживати питну воду за жодних обставин.

У матеріалі Spiegel йдеться, що в казармах у Кельн-Вані розташовані кілька командних пунктів, а також військові та цивільні відомства Бундесверу. Там базуються частини Військово-повітряних сил Німеччини, адже казарми розташовані неподалік Кельнського аеропорту. Загалом на об'єкті працюють 4300 військовослужбовців і 1200 цивільних осіб.

Казарми мають власну систему водопостачання. Військова поліція Бундесверу оглянула будівлю в середу вранці, в одній із секцій паркану було виявлено отвір.

У внутрішній записці Територіальне командування Бундесверу попросило персонал, який все ще перебуває у казармах, звертати увагу на "невідомих у межах видимості" і повідомляти про "будь-яку підозрілу поведінку".

21 червня німецька прокуратура повідомила, що за підозрою у роботі на іноземну спецслужбу затримали трьох осіб, один із підозрюваних – громадян України.

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