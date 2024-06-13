Столтенберг пообіцяв жорсткі заходи проти російських шпигунів у відповідь на диверсії

Єнс Столтенберг (Фото: Офіс президента)

Члени НАТО мають намір вжити жорсткіших заходів проти російських шпигунів у країнах Альянсу у відповідь на кампанію ворожої діяльності Москви у вигляді диверсій та кібератак. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Reuters.

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"Ми бачили кілька прикладів диверсій, спроб підпалів, кібератак та дезінформації", – заявив Столтенберг.

Він зазначив, що 13 червня на зустрічі міністрів оборони держав Альянсу в Брюсселі будуть розглядати "російську кампанію ворожих дій проти союзників щодо НАТО".

Також Столтенберг наголосив, що очільники оборонних відомств обговорять варіанти реагування НАТО, включно із захистом критично важливої морської та кіберінфраструктури, а також "жорсткіші обмеження для працівників російської розвідки в усьому Альянсі".

Перед початком повномасштабного вторгнення Росія протягом багатьох років здійснювала диверсії на складах боєприпасів і арсеналах України та її постачальників у Східній Європі.

7 травня представник ГУР Юсов заявив, що російські спецслужби продовжують працювати над "підривом" демократичного світу.

21 травня Туск повідомив про те, що у Польщі заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії.

10 червня у Празі поліціянти затримали 26-річного іноземця за підозрою у спробі теракту нібито на замовлення РФ.

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