У Празі іноземця підозрюють у спробі теракту нібито на замовлення Росії

Поліція Чехії (Ілюстративне фото: EPA)

У Празі працівники правоохоронних органів затримали 26-річного іноземця за підозрою у спробі теракту нібито на замовлення Росії. Про це на брифінгу після засідання Ради державної безпеки повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає видання Denik.

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За словами Фіали, чоловік є вихідцем однієї з країн Південної Америки. Його затримали у вихідні. За даними слідства, іноземець хотів підпалити автобуси однієї з транспортних компаній у Празі.

10 червня суд обрав іноземцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Також Фіала заявив, що підпал міг бути частиною гібридної війни Москви. "Є підозра, що напад було організовано та профінансовано з Росії", – сказав чеський прем’єр.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан попередив, що подібні напади можуть статися у всій Європі й Чехія є однією з можливих цілей.

"Ми звикли до того, що російські атаки були переважно гібридними, зосередженими на ІТ-інфраструктурі. Зараз ми підходимо до стадії, коли це може стосуватися і фізичних об'єктів", – наголосив він.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росія протягом багатьох років здійснювала диверсії на складах боєприпасів і арсеналах України та її постачальників у Східній Європі.

7 травня представник ГУР Юсов заявив, що російські спецслужби продовжують працювати над "підривом" демократичного світу.

21 травня Туск повідомив про те, що у Польщі заарештували дев'ятьох осіб, яких підозрюють у диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії.

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