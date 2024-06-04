У Чехії відпустили нападників на українських волонтерів – ті нібито не говорили про війну
Чотирьох затриманих іноземців, які 1 червня напали на українських волонтерів у середмісті Праги, відпустили. Справу закрили через те, що нападники не висловлювали схвалення російської агресії проти України. Про це повідомив портал Novinky, посилаючись на неназваного співрозмовника.
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Речник міської прокуратури Алеш Цимбала заявив, що обвинувачення з іноземців зняли, проте слідчі все ще розбираються, чи було вчинене правопорушення.
Він зауважив, що нападниками виявилися громадяни однієї з держав Євросоюзу. За інформацією журналістів – це люди з німецькими паспортами.
Троє підозрюваних не мали ніяких зв'язків з Росією, натомість четвертий – російсько-українського походження, стверджують у ЗМІ.
Як журналістам повідомив співрозмовник, поліціянтів насамперед хвилювали дії двох осіб – жінки з парасолькою та чоловіка, який хотів відірвати одного з волонтерів від намету.
Із запису камери не видно, що чоловіка тоді вдарили. Правоохоронці також не виявили в українців тілесних ушкоджень, а отже й суспільно шкідливої поведінки, яка могла б мати кримінальний характер, сказав він.
"Якби було підбурювання чи схвалення російської агресії, то, звісно, цим би займалися далі, але цього просто немає в протоколах", – додав співрозмовник.
- 1 червня у Празі на українських волонтерів напала група осіб – самі потерпілі стверджували, що це були нібито росіяни.
- 3 червня поліція Чехії повідомила, що затримала чотирьох підозрюваних у нападі.