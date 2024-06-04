В Чехии отпустили напавших на украинцев иностранцев – те якобы не говорили о войне

Собеседник сообщил чешским журналистам, что правоохранители не видят общественно вредного поведения в действиях нападающих

Чехия (Фото: Pixabay.com)

Четырех задержанных иностранцев, которые 1 июня напали на украинских волонтеров в центре Праги, отпустили. Дело закрыли из-за того, что они не выражали одобрения российской агрессии против Украины. Об этом сообщил портал Novinky, ссылаясь на неназванного собеседника.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Спикер городской прокуратуры Алеш Цимбала заявил, что обвинения с иностранцев сняли, однако следователи все еще разбираются, было ли совершено правонарушение.

Он отметил, что нападавшими оказались граждане одного из государств Евросоюза. По информации журналистов – это люди с немецкими паспортами.

Трое подозреваемых не имели никаких связей с Россией, а четвертый – российско-украинского происхождения, утверждают в СМИ.

Как журналистам сообщил собеседник, полицейских прежде всего волновали действия двух человек – женщины с зонтиком и мужчины, который хотел оторвать одного из волонтеров от палатки.

Из записи камеры не видно, что мужчину тогда ударили. Правоохранители также не обнаружили у украинцев телесных повреждений, а следовательно и поведения, которое могло бы носить уголовный характер, сказал он.

"Если бы было подстрекательство или одобрение российской агрессии, то, конечно, этим занимались бы дальше, но этого просто нет в протоколах", – добавил собеседник.