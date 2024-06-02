У Чехії група росіян напала на українських волонтерів та побила їх – відео

Фото: Prague Maidan / Facebook

У Чехії 1 червня група росіян напала на членів української волонтерської організації Prague Maidan. Відео та фото опублікувала представниця організації у X.

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Інцидент відбувся на Старомнєстській площі у центрі Праги.

"Ми волонтерами кожну суботу, з другої до шостої, маємо намет Russia Hands Off Ukraine. Там стоїмо мирно з мерчем і волонтерською скринькою. Все офіційно, маємо дозвіл", – написала вона.

За словами волонтерки, нападники завдали їй фізичної шкоди: жінка опублікувала фото з закривавленою хустинкою у руках.

Фото: No Name / Х

На опублікованих відео не зафільмовано початку конфлікту, але в одному ролику видно, як росіянка вибиває телефон в українців, у другому – як вона та ще один громадянин країни-агресорки нападають на волонтерів, завдаючи їм ударів ногами та руками.

Все це супроводжувалось нецензурними вигуками у сторону українців та чехів.

Я, чесно кажучи, мутно пам‘ятаю, як все проходило.

І в який саме момент вибили мій телефон з рук (після чого я вже роз‘ярилась).

Друге відео хлопця чеха pic.twitter.com/9rjP1PsyB5 — No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024

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