В Чехии группа россиян напала на украинских волонтеров и избила их – видео

Фото: Prague Maidan / Facebook

В Чехии 1 июня группа россиян напала на членов украинской волонтерской организации Prague Maidan. Видео и фото опубликовала представительница организации в X.

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Инцидент произошел на Староместской площади в центре Праги.

"Мы волонтерами каждую субботу, с двух до шести, открываем палатку Russia Hands Off Ukraine. Там стоим мирно с мерчем и волонтерской коробкой. Все официально, есть разрешение", – написала она.

По словам волонтера, нападавшие нанесли ей физический ущерб: женщина опубликовала фото с окровавленным платком в руках.

Фото: No Name / Х

На опубликованных видео не снято начало конфликта, но в одном ролике видно, как россиянка выбивает телефон у украинцев, во втором – как она и еще один гражданин страны-агрессора нападают на волонтеров, нанося им удары ногами и руками.

Все это сопровождалось нецензурными криками в сторону украинцев и чехов.

Я, честно говоря, смутно помню, как все проходило.

И в какой момент выбили мой телефон из рук (после чего я уже разъярилась).

Второе видео парня чеха pic.twitter.com/9rjP1PsyB5 — No Name (@_Nameless_Mira) Июнь 1, 2024

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