У Чехії затримали чотирьох росіян, які напали на українських волонтерів

Волонтери з України заявляли про те, що на них напала група росіян та завдала тілесних пошкоджень

Прага (Ілюстративне фото: Pixabay.com)

Чеські поліціянти затримали в аеропорту Праги чотирьох іноземців, яких підозрюють у нападі на волонтерів з України. Вони підозрюються у кількох злочинах, повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

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На тлі інциденту з побиттям членів української волонтерської організації Prague Maidan, який стався 1 червня у середмісті Праги, поліція Чехії затримала чотирьох іноземців в аеропорту столиці.

Слідчі та криміналісти продовжують вивчати деталі події. Правоохоронці наголосили, що наразі не даватимуть жодної додаткової інформації щодо цієї справи.

Проти затриманих порушено кримінальну справу за підозрою у скоєнні кількох кримінальних злочинів.

Водночас, як додали в правоохоронному органі, справу, швидше за все, буде перекваліфіковано.

Як напередодні заявили українські волонтери, напад на них здійснили громадяни Росії. Одна з українок зафільмувала те, як росіяни нападали на волонтерів і завдали їм ударів ногами та руками.

Українці пояснили, що представники їхньої організації просто мирно стояли, як і робили це щосуботи, із мерчем та волонтерською скринькою у наметі Russia Hands Off Ukraine. При цьому у них був відповідний офіційний дозвіл.

30 травня глава МЗС Чехії Ліпавський заявив, що в його країні "немає проблем" з тим, що українські військові завдаватимуть ударів зброєю, наданою Прагою, по цілях в Росії.

3 червня в уряді Чехії повідомили, що запустили пілотний проєкт повернення біженців в Україну: готові оплатити квитки 400 особам.

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