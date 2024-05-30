МЗС Чехії про удари по Росії: У Праги немає проблем із тим, щоб Україна захищалася від агресора

Це правило діє для постачань, які здійснюються з Чехії, заявив Ян Ліпавський

Ян Ліпавський (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що у Праги "немає проблем", якщо Україна завдаватиме ударів зброєю, наданою його країною, по цілях на території Росії. Про це очільник зовнішньополітичного відомства повідомив на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі, його слова наводить видання DPA.

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"У Чехії немає проблем із тим, щоб Україна захищалася від агресора", – заявив Ліпавський.

Глава дипломатії наголосив, що це передбачає "атаки, які обов'язково повинні відбуватися на російській території".

"Це правило для постачань, які здійснюються з Чехії", – резюмував міністр.

28 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з чеським колегою Петром Фіалою можливість використання зброї партнерів для завдавання ударів по території Росії. Український прем’єр подякував Петру Фіалі за підтримку у цьому питанні.

Станом на 29 травня 10 країн виступили за те, щоб дозволити Україні використовувати їхню зброю для завдавання ударів по території РФ. Це Франція, Литва, Латвія, Швеція, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Велика Британія та Нідерланди.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна не проти використання Силами оборони винищувачів F-16 проти військових цілей на території Росії.

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні сказав, що країна не надаватиме дозвіл ЗСУ використовувати свою зброю для ураження військових цілей на російській території.

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