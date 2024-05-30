Чехия об ударах по РФ: У Праги нет проблем с тем, чтобы Украина защищалась от агрессора

Это правило действует для поставок, осуществляемых из Чехии, заявил Ян Липавский

Ян Липовский (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что у Праги "нет проблем", если Украина будет наносить удары оружием, предоставленным его страной, по целям на территории России. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на брифинге перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Праге, его слова приводит издание DPA.

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"У Чехии нет проблем с тем, чтобы Украина защищалась от агрессора", – заявил Липавский.

Глава дипломатии подчеркнул, что это включает "атаки, которые обязательно должны происходить на российской территории".

"Это правило для поставок, осуществляемых из Чехии", – резюмировал министр.

28 мая премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с чешским коллегой Петром Фиалой возможность использования оружия партнеров для нанесения ударов по территории России. Украинский премьер поблагодарил Фиалу за поддержку в этом вопросе.

По состоянию на 29 мая 10 стран выступили за то, чтобы позволить Украине использовать их оружие для нанесения ударов по территории РФ. Это Франция, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что страна не против использования Силами обороны истребителей F-16 против военных целей на территории России.

Глава МИД Италии Антонио Таяни сказал, что страна не будет давать разрешение ВСУ использовать свое оружие для поражения военных целей на российской территории.

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