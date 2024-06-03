В Чехии задержали четырех россиян, напавших на украинских волонтеров

Волонтеры из Украины заявляли о том, что на них напала группа россиян и нанесла телесные повреждения

Прага (Иллюстративное фото: Pixabay.com)

Чешские полицейские задержали в аэропорту Праги четырех иностранцев, которых подозревают в нападении на волонтеров из Украины. Они подозреваются в нескольких преступлениях, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

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На фоне инцидента с избиением членов украинской волонтерской организации Prague Maidan, который произошел 1 июня в центре Праги, полиция Чехии задержала четырех иностранцев в аэропорту столицы.

Следователи и криминалисты продолжают изучать детали происшествия. Правоохранители подчеркнули, что пока не будут давать никакой дополнительной информации по этому делу.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении нескольких преступлений.

В то же время, как добавили в правоохранительном органе, дело, скорее всего, будет переквалифицировано.

Как накануне заявили украинские волонтеры, нападение на них совершили граждане России. Одна из украинок сняла, как россияне нападали на волонтеров и нанесли им удары ногами и руками.

Украинцы объяснили, что представители их организации просто мирно стояли, как и делали это каждую субботу, с мерчем и волонтерским ящиком в палатке Russia Hands Off Ukraine. При этом у них было соответствующее официальное разрешение.

30 мая глава МИД Чехии Липавский заявил, что в его стране "нет проблем" с тем, что украинские военные будут наносить удары оружием, которое предоставляет Прага, по целям в России.

3 июня в правительстве Чехии сообщили, что запустили пилотный проект по возвращению беженцев в Украину: готовы оплатить билеты 400 особам.

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