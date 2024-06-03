Чехія запустила пілотний проєкт повернення біженців в Україну: готові оплатити квитки 400 особам

У МВС країни наголосили, що він не повʼязаний із проходження військової служби громадянами України

Українські біженці (Фото: EPA)

З червня українці, які мають статус тимчасового захисту у Чехії та хочуть повернутися в Україну, можуть скористатися допомогою від держави. Про це повідомило Radio Prague International із посиланням на інформацію від Міністерства внутрішніх справ Чехії.

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Це пілотний проєкт добровільного повернення українців, який триватиме з червня до листопада – його започаткувало Міністерство внутрішніх справ Чехії. У міністерстві наголосили, що він не повʼязаний із проходження військової служби громадянами України.

За даними МВС Чехії, країна готова придбати квитки для 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 хворих. На це з бюджету країни виділили 5,5 млн крон (понад 220 000 євро).

Міністерство, зокрема, уточнило, що у квітні у Чехії проживали близько 339 000 громадян України, які залишили Батьківщину через повномасштабне російське вторгнення.

29 травня комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з міграції погодив рішення про виплату грошової допомоги українцям, які повертатимуться з Європи після війни.

У коментарі LIGA.net нардеп Гончаренко, який із січня 2024-го очолює цей комітет ПАРЄ, зазначив, що це рамкове рішення і рекомендація, а тому механізм дії такого рішення держави ухвалюватимуть самі. Він пояснив, що після затвердження резолюції в червні це буде рекомендація державам від ПАРЄ.

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